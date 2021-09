Camila Sodi en "La más draga" sorprende con faceta a la "Lolita Cortés"

MÉXICO.- Camila Sodi se lució en "La más draga", en donde los internautas la compararon incluso como Lolita Cortés. Cuando la actriz arribó al escenario no dejó de alabar a las participantes y se declaró fanática del drag.

“Soy muy fan y he estado muy cerca toda mi vida del arte drag", declaró a la vez que aprovechó el espacio para pedirle a las personas que apoyen este tipo de programas.

Es un programa sobre el drag mexicano que se transmite en Youtube y está creado por La Gran Diabla Producciones. La emisión la conducen Roberto Carlo y participan Yari Mejía, Letal, Johnny Carmona, Ricky Lips y Pepe y Teo, además de invitadas especiales.

La actriz se manifestó feliz y compartió su emoción en redes sociales con un "sopresa bitchezz".

Entre sus participantes destacan: Aurora Wonders, La Morra Lisa, Iris XC, Elektra Vandergeld, Rebel Mork, Leexa Fox, Sirena, Paper Cut, C-Pher, Georgiana, Vera Cruz, Lupita Kush, La Carrera y Tiresias.

Los internautas alabaron su participación, asegurando que sí conoce el arte drag.

“Que gran invitada Camila, se le ve la pasión y el amor que le tiene al drag, se ve que conoce esto y se ve que es una mujer que sabe lo que dice y como decirlo, la verdad de las mejores invitadas”, explicó.

Aquí algunas de las reacciones.

Camila Sodi really said: CON MI TÍA NO SE METEN ! #LMD4 pic.twitter.com/afHFHml1oT