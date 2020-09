Camila Sodi se besa con actriz; fans desconocían que es su hermana

Camila y la también actriz Tessa Ia protagonizaron un beso que causó furor para los seguidores de ambas

MÉXICO.— En redes sociales, las actrices Camila Sodi y Tessa Ía causaron furor, pues ambas protagonizaron un "polémico" beso. Esta muestra de "afecto" fue compartida a través de un vídeo, el cual en minutos provocó especulaciones de todo tipo.

¿Un juego entre hermanas?

Al parecer Camila Sodi y Tessa Ía pasaron un fin de semana juntas, pues a través de sus cuentas de Instagram compartieron con sus seguidores varias de las actividades que realizaron.

Entre las imágenes y vídeos que las actrices compartieron es posible ver uno donde están en un restaurante, de pronto se escucha la canción del dueto t.A.T.u: "All The Things She Said"; y ellas deciden besarse.

El beso entre Camila Sodi y Tessa Ia que incendió Instagram (VIDEO) pic.twitter.com/y9uJvq6tKw — Come Chapulin (@ComeChapulin) September 14, 2020

El beso entre Tessa y Camila parece haber sido motivado por lo que representa la canción, ya que las chicas de t.A.T.u, también se besaban en sus vídeos. La realidad es que fingieron ser lesbianas para vender discos.

Ese beso entre las medias hermanas provocó muchos comentarios e incluso la confusión de algunos internautas, quienes desconocían que tienen un lazo familiar.

Son medias hermanas

Muchos son los que desconocían que el papá de Camila Sodi y Tessa Ía es Fernando González Parra, un periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y antiguo dueño del periódico “Ovaciones” .

Fernando González se casó con la escritora y hermana de Thalía, Ernestina Sodi, de ese matrimonio nació Camila y Mariana Sodi. Su matrimonio llegó a su final por supuesta violencia intrafamiliar.

El periodista se volvería a casar con la actriz Nailea Norvind con quien tendría dos hijas: Tessa Ía González Norvind y Naian González Norvind, ambas también son actrices.

Nailea y Fernando terminaron su relación tras nueve años de estar juntos. Tiempo después, Nailea Norvind también denunció que fue víctima de violencia por parte de Fernando.

Pese a ser hijas de distintos matrimonios; las medias hermanas se llevan muy bien como hemos podido ver.

También podría interesarte: "Ya está en mi cerebro!": Camila Sodi sufre al hacerse la prueba Covid-19