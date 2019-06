Campeche y Quintana Roo “sin cualidades” para Mexicana Universal

La yucateca María Eugenia Nava es parte del certamen Mexicana Universal.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook Las participantes de Mexicana Universal tuvieron una sesión de fotos en traje de baño.- Foto: Facebook ❮ ❯

Lupita Jones, directora de Mexicana Universal levantó la polémica al asegurar que Campeche y Quintana Roo no contaron con cualidades para tener una representante en el certamen de belleza.

El certamen que se transmite a través de Tv Azteca realizó su primera gala para mostrar a las participantes que aspiran a representar a México en Miss Universo.

Sin embargo, el grupo constó solo de 31 participantes pues una se dio de baja previo a la concentración;mientras que de Campeche y Quintana Roo no se tiene a ninguna representante.

“No es la primera vez que no todos los estados de la República están representados. De pronto pasa que las coordinaciones estatales no le dedican el tiempo suficiente o no llegan las mujeres con las cualidades que estamos buscando para estar acá”, explicó Lupita Jones en declaraciones para la revista “Quién”.

La directora del concurso, abundó que “no se trata de subir a una niña al escenario porque sí, sino que verdaderamente tenga herramientas para venir a competir”.

“Quiero puras ganadoras arriba, así que necesito que las 32 tengan esa fortaleza, cuando no logramos que algún estado tenga una chica con esas cualidades, preferimos darle la oportunidad a una niña de otro lugar”, añadió.

Sinaloa y Nayarit son los lugares que cuentan con dos representantes en Mexicana Universal.

La destituyen

Jalisco también tenía contemplado a dos representantes, sin embargo una de ellas fue eliminada del certamen previo a la concentración.

Mexicana Universal Jalisco emitió un comunicado para informar que Dorothy Nathaly Sutherland Barragán fue expulsada del certamen por “no cumplir” con el contrato establecido, faltando a varios eventos entre ellos la concentración nacional.

