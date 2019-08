Cancelan concierto de polémico rapero español

Las letras del rapero español C. Tangana se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Decenas de protestas por las letras machistas del cantante, obligaron al Ayuntamiento de Bilbao, España, cancelar un concierto previsto para el próximo sábado 24 en el Parque de Europa.

La formación política Podemos no ha dudado en unirse a este movimiento en contra de las canciones del madrileño.

Elkarrekin Podemos pidió el jueves pasado al ayuntamiento vizcaino que contratase a artistas que “reproducen la cultura de la violación”.

Este tema genera debate entre los que consideran sus letras machistas y los que alegan que este tópico entra en el ámbito de la libertad de expresión.

Canciones polémicas

“Mala mujer”: “Tú lo que eres es una ladrona, que me has llevado a la ruina. Te has llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel”.