Cancelan Dragon Ball en Argentina por escena con "violencia simbólica"

Algunos televidentes apoyaron "cancelar" Dragon Ball Super porque promovee el abuso y violencia de género.

ARGENTINA.— Dragon Ball, es un historia de manga que se ha convertido en una de las más famosas en el mundo, sin embargo, una escena de Dragon Ball Super que se emite en el canal Cartoon Network Latinoamérica he generado controversia, pues este episodio ha sido señalado por contener escenas de violencia sexual y que a la vez fomentan el abuso contra la mujer.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, presentó una denuncia contra el canal (Cartoon Network Latinoamérica), por la emisión del capítulo de anime en el que se muestra una situación de 'abuso' por parte de uno de los personajes.

El Ministerio de las Mujeres especificó que la escena que ha provocado la molestia del pueblo argentino es protagonizada por el 'Maestro Roshi', quien le pide a su alumno 'Yamcha' que le permita utilizar a su mascota, 'Puar', para que se convierta en 'una jovencita' gracias a los poderes que posee.

Y aunque la escena claramente contiene "una multiplicidad de detalles morbosos", entre ellos la secuencia de "una adolescente, encerrada con un adulto, diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar". Lo más indignante es escuchar al 'Maestro Roshi' asegurar que no puede lidiar con sus "pensamientos pervertidos", los cuales destaca son su "punto débil".

En el capítulo se muestra cómo el anciano se sale con la suya y 'Puar' se transforma en una chica, mientras que 'Oolong', otro personaje, le cuenta a 'Yamcha' que anteriormente el 'Maestro Roshi' hizo lo mismo con él y "fue una experiencia traumatizante".

Debido a que la escena se convirtió en blanco de críticas, Cartoon Network y Warnermedia optando por retirar no sólo el capítulo, sino la serie completa para evitar que esta situación vuelva a presentarse en un futuro, ya que el público meta del canal son niños y adolescentes.

La decisión del canal derivada de la denuncia del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provocó que las redes sociales "ardieran", ya que mientras unos aplaudieron la cancelación otros más se quejaron de la suspensión de la serie.

+ Hola ministerio de la mujer , mi marido me quiero matar ... - Disculpe mujer, en este momento no la podemos atender, estamos cancelando Dragon Ball super xq el maestro Roshi es un pajero, adios. pic.twitter.com/lVB71RbOEj

No puede ser que la primer noticia que leo en el día es sobre el ministerio de la mujer cancelando Dragon ball super pic.twitter.com/7oirq6ZyLM

Me parece muy wtf el tema de la cancelacion de #DragonBallSuper en Cartoon Network, siendo que lo emiten a un horario no apto para niños, la serie esta desde hace 4 años al aire y ahora RECIEN hay quejas, se preocupan por un Anime y no por los reales problemas del pais, tipico🐉 pic.twitter.com/WemGGOaoAo