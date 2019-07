Cancelan el festival de música Woodstock 50

Nueva York.— El cofundador del festival de Woodstock original, Michael Lang, anunció este miércoles la cancelación definitiva del evento con el que se trataba de celebrar su 50 aniversario después de varios meses de contratiempos.

La anulación de Woodstock 50 se produce a solo 15 días del esperado evento, que tenía previsto celebrarse entre el 16 y 18 de agosto, y después de que varios artistas anunciaran que no acudirían tras verse forzada la organización a cambiar el lugar del festival.

A lo largo de las últimas semanas y ante la inminencia del festival, que no ha puesto a la venta ninguna entrada, comenzaron a conocerse las primeras ausencias, como la de John Fogerty, que actuó con Creedence Clearwater Revival en el histórico evento de 1969.

El legendario guitarrista Carlos Santana es otro de los artistas que impulsaban el cartel de Woodstock 50 y que se retiraron, al igual que Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian, según recogen medios locales.

Todos los artistas, apuntó Lang, han quedado libres del contrato que habían firmado, pese a que varios de ellos ya recibieron el pago de sus honorarios, que en total han ascendido a 30 millones de dólares, según informó en su día Billboard.

La organización del evento conmemorativo enfrentó numerosos problemas desde su inicio, pero los organizadores insistieron en varias ocasiones que si se iba a celebrar, ya que en 1969 también hubo contratiempos, sin embargo, hoy han publicado un comunicado oficial cancelando el evento.

