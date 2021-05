Cancelan The Ellen's Show: ¿por qué vinculan a Dakota Johnson?

NUEVA YORK.— Ellen DeGeneres confirma final a su longevo talk show, tras 19 años al aire y en medio de una oleada de acusaciones por un ambiente laboral tóxico. Ante esto, la 19a. temporada será la última y concluirá en 2022. El final del programa coincide con el final de su contrato.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, que reportó primero la noticia, la conductora y comediante dijo que a pesar “de lo grande que es este show, y tan divertido que es” ya no es más un reto creativo.

“The Ellen DeGeneres Show”, que comenzó a transmitirse en 2003 y es distribuido por Warner Bros., mezcla baile, juegos y regalos junto con invitados famosos. Pero la anfitriona, que construyó su marca con la frase “Se amable”, comenzó la temporada 18 en septiembre con una larga disculpa.

Tres de los productores del programa salieron de la producción en el verano en medio de acusaciones de ser un lugar de trabajo disfuncional que albergaba comportamientos inapropiados, incluyendo sexuales, así como declaraciones racialmente insensibles.

Aunque las acusaciones fueron “muy hirientes para mí”, no influyeron en su decisión de dejar el programa, dijo DeGeneres a The Hollywood Reporter. “No habría regresado esta temporada” de ser así, agregó.

Según datos de Nielsen el nivel de audiencia del show cayó 1.1 millones esta temporada, de 2.6 millones de espectadores a 1.5.

Tras el anuncio de la cancelación, los internautas no dudaron en compartir bromas, en el que el nombre de Dakora Johnson se vio vinculado a la tendencia, en clara referencia a una entrevista que la presentadora le realizó en 2019, a propósito de la cinta "La familia que tú eliges".

En aquella ocasión, Ellen inició la entrevista con una broma sobre el cumpleaños número 30 de la actriz, en octubre. La presentadora la "increpó" por no haberla invitado a su fiesta a lo que ella respondió que sí lo había hecho.

"De hecho, no es verdad, Ellen. Sí fuiste invitada y no fuiste", comentó la también protagonista de "Las 50 sombras de Grey", cuando la conductora le cuestionó sobre quién no querría ser invitada a una fiesta, Dakota reviró y le confesó que pensaba que no le simpatizaba.