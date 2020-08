Sam Fender realizó una presentación con un "sistema" sque permitió mantener la distancia

REINO UNIDO.— La imposibilidad de reunir a grandes grupos de personas ha hecho que productores, músicos y personas del espectáculo tengan que ingeniárselas al momento de dar una presentación.

Algunos han implementado el uso de autos, sin embargo, en Newcastle, Inglaterra decidió innovador y realizó un concierto implementando particulares medidas para proteger a los asistentes y a los trabajadores.

The Virgin Money Unity Arena, a new socially distanced venue in the UK, hosted a sold-out @SamFenderMusic concert last night: https://t.co/sjpvSd8B5P pic.twitter.com/5SnLRoI3DO

El músico Sam Fender, fue el encargado de llevar al cabo una presentación en la que con barreras de contención y con, al menos, 2 metros de separación, las personas pudieron "reunirse".

Y aunque solo hubieron alrededor de e 2.500 personas, el espacio utilizado en el Virgin Money Unity Arena, de Gosforth Park se extendió como si se tratara de un festival con decenas de miles de fanáticos del cantante.

Para que todas las personas pudiera disfrutar del show, los asistentes que tenían las ubicaciones más lejanas se les colocó dentro de su espacio una plataforma.

First socially distanced concert over in the UK, and I like this concept. Everybody kinda gets their own VIP box seats! pic.twitter.com/3mXNfoORem