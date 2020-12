Cantante revela que Armando Manzanero no creía en el coronavirus

De acuerdo con Tania Libertad, Armando no creía en el coronavirus, sin embargo, el cantante murió tras complicaciones con la Covid-19.

MÉXICO.— Tania Libertad dio a conocer que en alguna ocasión el fallecido cantautor Armando Manzanero, le dijo que “creía” en la existencia del coronavirus.

Sin embargo, dicha plática la mantuvo en los meses de marzo y abril de 2020 cuando apenas se revelaban algunos casos de contagio en el país.

A través de una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, la cantante lamentó la muerte del cantautor yucateco, quien fue internado en un hospital de la Ciudad de México por complicaciones de la Covid-19 y este 28 de diciembre falleció.

En la plática que mantuvo con Marco Antonio Silva, Tania dijo que hace unos meses pudo conversar con Manzanero, en aquella charla él le comentó que no creía en el coronavirus y seguía haciendo viajes.

“Cuando esto comenzó [la pandemia], hablamos. Por marzo y abril me dijo ‘No, eso no existe’. No creía en el covid [...] Tan no creía que fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal yo creo que eso también le perjudicó bastante”, mencionó la cantante.