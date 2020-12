Edén Muñoz se inspiró en el Cruz Azul para un tema de desamor: "La cruzazulié contigo"

MÉXICO.— Si hay una palabra para referirse a la derrota esa es "cruzazulear" y funciona más allá del fútbol. Es por ello que el músico Edén Muñoz compuso una canción llamada "La cruzazulié contigo", la cual fue inspirada por el reciente fracaso del Cruz Azul tras ser eliminado de la Liga Mx.

¿Cómo suena "La cruzazulié contigo"?

El tema tiene un ritmo nostálgico de quien le canta a ese amor que no fue, es por ello que en su letra se puede leer frases como: "no sé si pensar que el amor no fue pa’ mí, y si es así entonces para qué nací".

"La cruzazulié, ni modos, un fracaso más, qué loco, ya ni duele, es más, da risa toda esta situación", es parte de lo que canta el vocalista de Calibre 50, en un vídeo ya estrenado.

Cabe destacar que la Larousse Latinoamérica ha definido el término cruzazulear como "ganar continuamente para perderlo todo por un error", justo como pasa en el amor y como le pasó al equipo en la cancha.

Tras el lanzamiento de este tema de desamor Edén ha recibido buenos y malos comentarios.

También podría interesarte: La RAE incluye ''cruzazulear'' en su Observatorio de Palabras