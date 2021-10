Luego de la polémica que se generó tras el estreno del nuevo sencillo de Jesy Nelson, ex Little Mix, internautas recordaron que no es la única.

EE.UU.— La cantante británica Jesy Nelson causó gran polémica luego de lanzar el videoclip de su primer tema en solitario y en colaboración con la rapera Nicki Minaj: "Boyz".

Pese a que desde hace unas semanas Jesy había anunciado el estreno de su clip con gran emoción, la interprete que en diciembre de 2020 dejó la agrupación Little Mix para convertirse en solista, fue acusada de "Blackfishing" situación por la que recibió severas criticas

Recordemos que el termino se ha popularizado luego de las constantes quejas de la comunidad afroamericana que señala a los famosos que "fingen" ser descendientes de dicha población.

"Blackfishing" al traducirse al español sería algo como "pesca negra", sin embargo, el término es usado para describir el comportamiento de algunas celebridades de tez blanca, quienes buscan parecer miembros de la cultura negra.

Para lograr esta asociación suelen "cambiar" el tono de su piel por tonalidades más oscuro. También realizan modificaciones a su apariencia con la ayuda de maquillaje, peinados, procedimientos cosméticos y en ocasiones recurren a los cirugías plásticas para lograr verse como personas de raza negra.

Pero ¿Por qué hacer todo este "cambio?

Se cree que los famosos recurren al "Blackfishing" para generar "empatía" y a su vez ganar fama, que transformado a una cuestión monetaria, implica una gran retribución e incluso el forjamiento de una fortuna.

Otra razón por la que famosos se han hecho cambios físicos y de estilo para lograr una apariencia más afrodescendiente es porque al ser racialmente ambiguos o de raza mixta se consideran personas más "exóticas" y llamativas, lo que incrementa la "atracción" del público.

La cantante y actriz en reiteradas ocasiones ha sido señalada de usar a su beneficio la cultura negra. Y es que desde que lanzó su carrera como cantante suele lucir una piel más oscura a la lució en años anteriores cuando formaba parte de series como "Victorius" o "Sam y Cat".

Debido a sus comportamiento e imagen muchos han creído que la interprete de "7 rings" es de descendencia afroamericana, pero la realidad es que ella tiene tres nacionalidades es estadounidense (nacida en Florida), italiana y británica.

La cantante australiana recientemente fue señalada de recurrir al "blackfishing" para reavivar su carrera musical. Al igual que Jesy Nelson, Iggy provocó la crítica luego del lanzamiento de su videoclip del sencillo "I am the strip club", en el que la interprete de "Fancy" se muestra con un tono de piel más oscura.

Pero la rapera anteriormente ya había sido acusada de hacer uso de "blackfishing", pues su estilo personal constaba del uso de joyería, maquillaje y peinados característicos de la comunidad afroamericana.

Aunque las cantante Ariana Grande e Iggy Azalea han estado en la mira estos último años, si nos remontamos a décadas más atrás podremos recordar que antes de que exista el término "blackfishing", las famosas ya hacían uso de él.

Tal es el caso de Christina Aguilera, quien en un tiempo "adoptó" una imagen catalogada como "urbana", pero la realidad es que se apropió de varias características distintivas de la raza negra. Este cambió de imagen, fue justificado por la intérprete de "Dirrty" para demostrar que ella era más madura y diferente de su archienemiga: Britney Spears.

No solo las cantantes americanas han recurrido al "blackfishing" para destacar y tener éxito, también la cantante española Rosalía ha sido relacionada con esta polémica. Tras aparecer en la portada de la revista People en español, la intérprete de "Con Altura" fue duramente criticada.

En aquella ocasión, la española lució su característica cabello negro y un elegante traje negro, pero fue su piel la que atrajo las miradas, pues aparecía bastante más morena que de costumbre. Y aunque no se sabe si fue un "error" de edición o de maquillaje, la cantante recibió varios comentarios negativos.

