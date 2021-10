Cantar era su sueño dorado

Guille Salomón lanza “No Fake”, su tercer sencillo

Con una propuesta fresca y una personalidad alegre, la modelo tabasqueña Guille Salomón da rienda suelta al sueño que desde niña persiguió: ser cantante.

Poco a poco, desde marzo pasado, se abre paso en el pop urbano con los temas “Piña Colada” y “Cómo me besas”, que han logrado una buena aceptación entre los usuarios de las diversas plataformas y redes sociales.

La intérprete, originaria de Villahermosa y con 27 años, se ha rodeado de jóvenes talentos para crear piezas llamativas en lo temático, sonoro y visual.

Mañana viernes, lanzará su tercer sencillo, “No Fake”, un tema que revela su carácter y personalidad: ser auténtica y legítima.

Desde niña

En entrevista con el Diario, Guille Salomón confiesa que desde pequeña le atrajo la música y el canto, pero siempre tuvo respeto por esta profesión e incluso se sentía temerosa, tímida e insegura, de modo que aquel sueño quedó dormido.

Más adelante, a los 13 años, incursionó en el modelaje y y certámenes de belleza. La pandemia por el Covid-19 generó las condiciones para que Guille diera el salto al terreno del canto, como ella misma explica.

“Era algo que había pospuesto, no me sentía preparada. Con el confinamiento se dieron las condiciones y el empuje para que me decidiera”, explicó.

“‘¿Qué estaba esperando, a que el Covid me matara?’. Me dije: ‘yo no puedo morir si no me doy la oportunidad de probar en la música’, y lo fijé como un reto, y fue así como le pedí una oportunidad a un amigo de Ciudad de México que era de un grupo de pop urbano.

Alejandro Estrada, integrante de GuettoKids, dio cobijo a las aspiraciones de Guille; en marzo de este año lanzó el tema “Piña Colada” un tema de Mayer con aportaciones suyas.

“Las canciones no son mías, yo sólo aporto algunos elementos. Por ejemplo: “Piña Colada” es mi bebida favorita, le comenté a Mayer como quería que sonara el tema, que podría decir el coro, cómo sería el ritmo; él toma todo eso y logramos un tema de pop urbano con ambiente tropical” comentó. El vídeo fue grabado en una playa privada del municipio de Centla, Tabasco.

Estreno

En junio estrenó “Cómo me besas”, con la participación de Joe Díaz, que cuenta con un vídeo grabado en Ciudad de México.

El vídeo del tercera sencillo, “No Fake”, fue grabado en Riviera maya y Ciudad de México. La intérprete comparte créditos con el exponente de rap mexicano LBMX.

La cantante pidió a sus seguidores y al público en general estar al pendiente del lanzamiento de “No Fake”, mañana viernes 15, y de una transmisión “streaming” gratuita, el 2 de noviembre (con motivo de Día de Muertos), a través de su Fanpage, cuyos temas serán tributo a la película “Coco” de Disney.— Emanuel Rincón Becerra