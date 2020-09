Cantará su clásico tema de Navidad

Mariah Carey, la elegida de Apple para un especial

LOS ÁNGELES (EFE).— Este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial transmitido en todo el mundo por la tecnológica Apple, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente “All I Want For Christmas Is You”.

De hecho, el especial de Apple TV+ coincide con el final del 25 aniversario del lanzamiento de esta canción que, cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo.

“All I Want For Christmas Is You” se lanzó al mercado a finales de 1994 y el año pasado, 25 años después, figuró de nuevo en lo más alto de las listas de ventas y escuchas por “streaming”, mientras que la presencia de Mariah Carey en la ceremonia que da el pistolazo de salida a la temporada navideña es un clásico de las fiestas en Estados Unidos.

“Si me conoces, sabes que me niego a hablar de Navidad incluso antes de otoño pero estoy muy emocionada por esto, así que haré una excepción solo hoy”, expresó la cantante en Twitter.

El nuevo especial combinará “música, coreografía y animación”, anunció Apple en un comunicado que avanza que el programa contará con más invitados para celebrar la Navidad “por todo el mundo”.

La compañía de la manzana ha fichado a un equipo con experiencia en retransmisiones como los Óscar y las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos.