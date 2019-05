Captan a Belinda y Ben Talei juntos, ¿ya regresaron?

Apenas la semana pasada se difundieron fotografías de Belinda con el cirujano Ben Talei, su supuesta ex pareja.

Según declaraciones de su publirelacionista fue el cirujano quien hackeó a la cantante para difundir las imágenes y aseguró que Belinda no tiene ninguna relación.

Sin embargo, Belinda y Ben Talei fueron captados juntos en el aeropuerto de Los Ángeles aunque al ver las cámaras intentaron separarse.

“¿Cómo estuvieron sus vacaciones?, ¿cómo se la pasó con Belinda?, le pregunta un reportero a Talei a lo que él simplemente respondió: “Buenísimo, siempre bien”.

Belinda se limitó a hablar de su trabajo en el reality show “La Voz” y un próximo lanzamiento con Los Ángeles Azules. Además, aseguró que venía de un viaje en Colombia y que no conoce Dubai (lugar donde trabaja el cirujano).

“Alguien dice que andabas por Dubai o es mentira”, mencionó el reportero del programa “Ventaneando”. “No, no para nada. No he andado por allá. Nunca he ido de hecho, no sé cómo es“, reiteró Belinda.

Ninguno de los dos ha hecho alguna otra declaración con respecto a las fotografías difundidas en redes sociales.