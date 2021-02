Captan a Eduardo Verástegui comiendo una tarántula (Vídeo)

¿Quiere empezar otra pandemia? Fue una de los comentarios que provocó el ex actor luego de presumir lo que se comió.

MÉXICO.— Eduardo Verástegui sorprendió a sus seguidores al mostrarse comiendo una tarántula en el Mercado de San Juan de la Ciudad de México, esto como parte de su proyecto llamado "Viva México", que tiene la finalidad de reactivar la economía del país.

A través de sus historias de Instagram, Verástegui presumió haber comido tarántula con chilito piquín y mucho limón en un local del mercado de San Juan.

De igual modo, en un vídeo compartido en la misma red social, el también altruista presume haber degustado la araña, aunque para poder hacerlo antes se persignó muchas veces.

El ex actor de "Soñadoras" señaló que estaba haciendo cosas que nunca había hecho en su vida, pero todo sea por impulsar el comercio local.

“Recuerden que esto no lo pueden hacer en casa […] ¡Qué belleza! ¿No? Bueno, me he persignado muchas veces porque estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida […] Ahí va la tarántula, ahí va la tarántula[…] ¿Cuál será la cabeza?”, se le escucha decir en el clip que ha sido criticado.