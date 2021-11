La estrella del reality show y el exprometido de la cantante Ariana Grande fueron vistos tomados de la mano.

EE.UU.— Kim Kardashian volvió a sorprender al mundo, pues recientemente fue captada en una aparente salida "romántica" con el comediante Pete Davidson, quien fue prometido de la cantante Ariana Grande y es varios años menor que la estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians.

¿Kim Kardashian y Pete Davidson iniciando un romance?

Es muy pronto para afirmar que Kim Kardashian y Pete Davidson sostiene un romance o están iniciando una relación sentimental, pero es una realidad que cada vez se muestran más cercanos.

El pasado fin de semana, Kim causo asombró al ser fue captada en compañía de Pete Davidson en un parque de diversiones de California, EE.UU. La pareja fue fotografiada dándose la mano mientras montaban en una montaña rusa.

kim kardashian y pete davidson juntos en una montaña rusa es lo último que pensaba ver en el mundo pic.twitter.com/GMUfh5papv — alexxxtremo (@4ip4d3) October 31, 2021

Sin embargo, según rumores, la noche anterior Pete había organizado una cena privada en un restaurante italiano de Staten Island, donde él creció, y a la que acudió la también infleuncer y empresaria.

No obstante, allegados de la estrella de televisión aseguraron que lo del parque de atracciones se había tratado de una salida en grupo, no de una cita, ya que tanto Kim como Pete se mueven en los mismos círculos sociales y es de esperar que coincidan a menudo.

Kim y Pete Davidson ya se besaron

Hace tan solo unos días, Kim Kardashian se convirtió en invitada especial del programa Saturday Night Live en el que además de ser presentadora, grabó un sketch junto al exnovio de Ariana Grande. La actuación de Kim en compañía de Pete causó revuelo, pues durante la parodia que realizaron se besaron.

Ahora, tres semanas después fue vista agarra de la mano del comediante en una montaña rusa.

KIM KARDASHIAN Y PETE DAVIDSON ¿Amigos? ¿Con derecho? 😏🔥 Te cuento todo lo que está pasando ⤵️ pic.twitter.com/xDAX8U1ll5 — its brutal out here (@carlacrpr) November 3, 2021

Ambos están solteros

Kim Kardashian está en proceso de divorcio del rapero Kanye West, con quien procreó a sus cuatro hijos: North, de 8 años, Saint, de 5, Chicago, de 3 y Psalm, de 2; la pareja se separó oficialmente en febrero después de meses de especulaciones sobre su ruptura.

Por su parte, Pete Davidson estuvo vinculado más recientemente a la actriz Phoebe Dynevor (Bridgerton), se "noviazgo" habría finalizado en agosto después de varios meses de citas.

