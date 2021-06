Captan a Rosé y Jennie, de BlackPink, comprando ropa de bebé (vídeo)

Rosé y Jennie, integrantes de BlackPink, fueron captadas en una zona comercial de Los Ángeles, donde visitaron la tienda de “Couture Kids” para comprar ropa de bebé.

Así lo registraron las cámaras del canal de YouTube de The Hollywood Fix, que desató la furia de las Blink (como se les conoce a los seguidores del grupo de K-Pop BlackPink) al insinuar que alguna de las componentes de la agrupación estaría embarazada.

Rápidamente las fanáticas se apresuraron a hacer tendencia el hecho, argumentando que era probable que las cantantes estuvieran comprando regalos para el bebé de Halsey, la cantante que se ha declarado fan del K-Pop desde que hizo una colaboración con la reconocida banda de BTS.

Aunque el “baby shower” de Halsey se llevó al cabo días atrás, es probable que las cantantes y bailarinas decidieran presentar sus afectos a la futura madre con ropa para su bebé.

De hecho, Couture Kids es una de las tiendas más populares entre los famosos, como la actriz Lauren London, la diseñadora de modas Dorit Kemsley y la cantante Cardi B, quien precisamente tiene una colaboración con BlackPink.

Hablando de colaboraciones, es probable que la visita de BlackPink a Estados Unidos también tenga relación con su próximo proyecto, ya que después de colaborar con estrellas como Selena Gomez, Ariana Grande y David Guetta; entre otros, para su “The Album”, es probable que Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo sorprendan en “4+1” con un canción que incluiría a Taylor Swift.

rosé and jennie going to halsey's baby shower and going to ariana's birthday!!!!!! OH MY GHOD pic.twitter.com/DazfPfCGQw