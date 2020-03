Cardi B donará el dinero ganado con el remix de coronavirus

NUEVA YORK.— La rapera Cardi B se ha comprometido a donar los fondos obtenidos de un remix en el que se utiliza el audio de un vídeo viral de Instagram.

En dicho material la cantante advertía con su característico estilo desenfadado y estridente, de los peligros del coronavirus.

Su mensaje, que se convirtió en un himno para sus fans de todo el mundo para quedarse en casa ante el avance del COVID-19, se transformó en una canción llamada "Coronavirus".

La mezcla, obra de DJ Markkeyz, es una repetición de una de las frases clave de Cardi B en su videomensaje.

Este viernes se situaba en el cuarto lugar de las canciones de hip-hop más escuchadas en la lista de iTunes.

La rapera han anunciado que donarán el dinero obtenido de la canción a los trabajadores que sufren las consecuencias económicas de la enfermedad.

YES !THATS WHAT WE GOING TO DO ! Keep in mind you don’t get your money right away ...but even months from now there would be families with financial issues for getting laid off due to the virus .We will Donate ! https://t.co/ehAo8TCUhN