Carina Ricco analiza varios proyectos

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La actriz y cantautora Carina Ricco se encuentra en el país para volver a crear proyectos que le permitan estar en contacto con el público, lo cual dijo que le hace mucha falta.

“Estoy explorando varios proyectos como hacer televisión, que es algo que no he hecho, por ejemplo, con entrevistas que me gustan mucho, no como reportera, más bien de platica, de sentarme con gente amiga a compartir nuestra vida”, expresó Carina Ricco a la prensa.

Durante la alfombra roja de la obra “Casi normales”, la viuda del actor Eduardo Palomo, fallecido el 6 de noviembre de 2003, agregó que también le gustaría intervenir en el arte escénico, por lo que explora varias propuestas de teatro.

“Además en series que son muy buenas y que se hacen en el país, por lo que mucha gente vino a producir a México; aquí estoy a para donde me lleve la gente”,dijo.