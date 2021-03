Carla Castañeda pide que también se ''rompa el pacto'' en el doblaje

La actriz de doblaje Carla Castañeda sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales, con la que pidió a las empresas de doblaje “romper también el pacto”, al denunciar el acoso que se vive en el mundo del doblaje.

Carla, quien ha doblado en español a actrices como Jennifer Lawrence, Emma Stone y Lily James; pide a las empresas que dejen de proteger actores que acosan, solo “por sus trayectorias”.

Aunque en días pasados, El Universal presentó una entrevista con actrices que destacaron la igualdad salarial dentro de esta rama del entretenimiento; la hija de Mario Castañeda (voz de Gokú para Latinoamérica) compartió una publicación en la que denunció que el doblaje no está exento de acoso hacia las actrices, especialmente hacia las jóvenes que recién inician su trayectoria.

Tolerancia CERO.

“Estamos cansadas de que nuestros compañeros nos saluden apretándonos la cintura contra sus cuerpos, estamos hartas de las miradas lascivas (…) no queremos que nos vuelvan a decir: ‘si no haces lo que quiero, yo me voy a encargar de que NADIE te vuelva a dar trabajo; soy muy influyente’”, señala el escrito de la actriz e intérprete de Twilight en “My Little Pony: La magia de la amistad”.

El escrito continúa denunciando que las actrices son víctimas de compañeros que toman fotos sin su consentimiento y que se jactan de obtener siempre lo que quieren. “Tenemos rabia (…) de sus ‘bromas’ y sus coqueteos inundados de machismo: ‘si no me saludas, ya no te voy a dar llamado’”.

Historias que duelen como el primer día

La publicación concluye con un llamado a tomar conciencia en que los tiempos están cambiado y que las propias víctimas están aprendiendo sobre qué es violencia y “si surgen historias y traumas de hace muchos años, entiendan que siguen siendo tan dolorosas como el primer día”.

Aspectos de la denuncia presentada en redes sociales sobre el acoso en el doblaje en Latinoamérica Aspectos de la denuncia presentada en redes sociales sobre el acoso en el doblaje en Latinoamérica Aspecto de las pintas realizadas en una empresa de doblaje en Latinoamérica donde se acusa a dos actores Aspecto de las pintas realizadas en una empresa de doblaje en Latinoamérica donde se acusa a dos actores ❮ ❯

Aunque en su publicación, Carla Castañeda no nombra a ninguno de los acosadores, basta recordar que en marzo de 2020 en las paredes blancas de Candiani, empresa de doblaje en Latinoamérica, se escribieron los nombres de dos actores de Hugo Núñez (voz de Nelson, de Los Simpson) y Alejandro Mayén (Hal Wilkerson, de Malcolm).

A pesar de la denuncia anónima en las paredes, ninguno de los actores emitió comentarios al respecto y no hay una acusación directa por parte de sus compañeras.