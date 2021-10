Tras el gran éxito que la serie de Netflix ha tenido, se ha dado a conocer la participación de la actriz mexicana que sale en El Juego del Calamar

MÉXICO.— El Juego del Calamar es una de las series más importantes con las que cuenta la plataforma de streaming Netflix en la actualidad. Esta producción coreana se ha consolidado como una de las series más exitosas de todos los tiempos y se estaría perfilando para ser la serie la más vista en la historia de la plataforma.

Asimismo, el revuelo que ha causado esta producción ha generado que las personas deseen conocer más sobre cada uno de los personajes e involucrados en esta historia, la cual también cuenta con talento mexicano, pues entre su elenco está la actriz Carla Fernanda Avila.

También podría interesarte: El Juego del Calamar: símbolos, significado y quién es quién

¿Quién es Carla Fernanda Avila?

Es una joven nacida en Guadalajara en 1993. La mexicana, quien aparece en la exitosa serie coreana de Netflix viajó a Seúl mientras estudiaba Ingeniería en Finanzas, pero tras cuatro años de radicar en Corea del Sur, comenzó a probar suerte como actriz en este país.

La actriz mexicana que forma parte de este fenómeno dentro de la industria de streaming a nivel internacional, llegó a Seúl, Corea, en 2017 para estudiar una segunda carrera en la carrera de Political science and international relationships, pero su futuro pintaría algo distinto.

Pocos saben que Carla Fernanda Avila ha trabajado en otras series surcoreanas, pues desde hace dos años, la actriz empezó a trabajar como extra en algunos K-dramas, aunque sería su actuación en El Juego del Calamar la que la colocaría en la mira de cientos.

La joven mexicana también forma parte de la película "Barrenderos Espaciales" ("Space Sweepers") que se estrenó en febrero de este año en más de 90 países en Netflix. Entre las series surcoreanas en las que Carla Fernanda tiene una aparición están: "The Beauty Inside" y "Record of Youth".

También podría interesarte: Muñeca del ''Juego del Calamar'' ya tiene su piñata en Yucatán

¿En qué momento aparece la actriz mexicana en El Juego del Calamar?

Aunque su participación en El Juego del Calamar es breve, la escena en la que interviene es muy significativa, ya que la mexicana aparece representando una escultura viviente con body painting mientras los miembros VIP observan el desempeño de los juegos infantiles que forman parte de cada una de las pruebas dentro de "El juego del calamar".

Carla Fernanda Avila admitió que aunque está feliz con la oportunidad de tener un papel más relevante, no ha sido fácil escalar en la industria coreana, ya que los estándares de belleza son muy exigentes. Entre los cambios que se ha hecho menciona que tuvo que bajar 10 kilos en dos meses y pintarse el cabello a un color más claro para tratar de ganar más papeles.

Recientemente, la actriz mexicana sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram, donde detalló su experiencia al aparecer con body painting en esta famosa serie, pero que dicha situación le resultó incómoda:

"Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix 'El Juego del Calamar'. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo [...] La razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida porque estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató. Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia [...]"puntualizó la joven.

También podría interesarte: Quién es Lee Yoo Mi, la actriz detrás del meme: ''Gracias por jugar conmigo''