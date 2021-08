Carlos Ponce afirma que tuvo una relación con "La Chilindrina" (vídeo)

Carlos Ponce causó gran polémica debido a que publicó en su Instagram un vídeo en el que afirmó que tuvo una relación con María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”.

La grabación que subió el famoso, quien según informó Grupo Megamedia será parte del elenco de la temporada 3 de "Luis Miguel: la serie", cobró relevancia luego que periodistas de espectáculos hablaron de él en sus programas.

¡Carlos Ponce declaró que mantuvo un romance con María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina'! El cantante no sabe por qué la actriz lo niega y asegura que ella le mandaba fotos en traje de baño.



Escucha #LaÚltimaPalabra con @GAINFANTE en #SaleElSol🌞 pic.twitter.com/xqfZxs5Pvq — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 26, 2021

¿Carlos Ponce y "La chilindrina", juntos?

Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa "Sale el Sol", puso en duda las declaraciones de Carlos Ponce.

“Pues sí, la verdad yo no entiendo qué pasó ni por qué lo está negando ahora, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta”, señaló Carlos Ponce en el vídeo.

Puedes leer: Netflix "filtra" al elenco de la temporada 3 de "Luis Miguel: la serie"

Sería una broma de Carlos Ponce

“Hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño de sus vacaciones, yo sentía que me extrañaba”, agregó Carlos Ponce.

Y dijo que no se trata de “una obsesión inmadura de niño, es una realidad y no me importa lo que piense la gente”.

Tras mostrar el vídeo, Gustavo Adolfo Infante consideró que la publicación de Ponce podría ser una broma muy pesada, indicó Vox Populi Noticias.

¿Será o no que hubo una relación?

“Yo no entiendo. ¿Habrán andado o no? ¿Qué trabajo tuvieron juntos para que los relacionaran? ¿No María Antonieta sufría mucho por la muerte de su marido?"

"No lo entiendo ¿Carlos Ponce habrá engañado a su primera esposa con “La Chilindrina”? ¿Será verdad, mentira o una broma muy pesada de Carlos Ponce?”, apuntó el periodista de espectáculos.

También puedes leer: Carlos Ponce se compromete en la Riviera Maya (Vídeo)