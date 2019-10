Carlos Rivera: “el sueño de mi vida es ser papá”

Carlos Rivera es uno de los coach de "La Voz Kids".- Foto: Instagram Carlos asegura que su sueño es ser padre.- Foto: Instagram "La voz Kids" se estrena este domingo.- Foto: Instagram ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera, el cantante que derrite con su voz, el que va por su tercer reality con Televisa, dice que sí, que los niños son maravillosos y muestra de ello es que se la pasó estupendo grabando “La Voz Kids“, pero de allí a tener los propios, todavía falta un rato.

“Bueno, el sueño de mi vida es un día ser papá, sin duda. Yo creo que todavía no es el tiempo porque pobrecito, no lo podría ver, me la paso de gira, pero en algún momento sé que va a llegar y estaré muy feliz porque desde que tenía veinte años he soñado con tener una familia“, dijo el cantante durante la presentación de la última “Voz Kids” que produce Televisa y que se estrenará el próximo domingo.

En su tercer reality, Carlos dice no sentirse demasiado expuesto, pues es una respuesta a lo que el público quiere ver en pantalla.

“Afortunadamente los números nos dicen que a la gente le gusta y mientras eso ocurra (seguiremos). El año que viene igualmente planeo cerrar mi gira y hacer otras cosas sin duda, (su estancia en tv) ha sido genuina, es mi tercer reality y mientras los números nos sigan bendiciendo pues qué mejor”.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes Lucero, que será otra de las coaches junto a Melendi (que no estuvo), así como el productor, Miguel Ángel Fox y Olivia Peralta, una de las conductoras. Yuri, la conductora principal tampoco estuvo presente.

Fox resaltó el hecho de que “La Máscara” hubiera logrado los más altos niveles de audiencia, pero recordó que hace dos años, la primera edición de “La Voz Kids” logró más audiencia, incluso que “La Máscara”.

Lucerocomentó que empatizó con los niños desde muchos aspectos, como el hecho de que ella comenzó su carrera también siendo una niña, por eso mismo se le hizo terrible tener que despedir a algunos.

“La parte de decirle a uno de los participantes ya no va a estar en la competencia me hacía sentir muy mal, la otra aparte es super linda, te emocionas con ellos hasta las lágrimas, te carcajeas, pero lo más difícil es decir que no. A todos los ves como tus familiares y son tan chiquitos, y en la tele no se ve lo chiquitos que son”.

El programa comenzará este 22 de octubre y contará con diez episodios que concluyen el 22 de diciembre, con una final en vivo, aseguró Miguel Ángel.