Carlos Rivera protagoniza la premiere de “El Rey León” en México

México (Notimex).- Carlos Rivera considera a “El Rey León” como su amuleto de la buena suerte por lo que asegura que es un sueño hecho realidad prestar su voz en la nueva versión de este filme.

Durante su paso por la alfombra roja, en la premiere de este largometraje, el intérprete aseveró que desde niño era su cinta favorita y recordó que hace 15 años uno de los primeros discos que compró con su dinero fue el karaoke de “El Rey León”.

Además, Carlos Rivera recordó que en la final de “La Academia”, interpretó el tema “Esta noche es para amar”, con la que ganó el reality show.

“El Rey León es un amuleto de la buena suerte para mí, después de que hice la obra en España, regresé a México y cambió totalmente mi carrera, así que por eso estoy tan agradecido con este proyecto y me alegra tanto que me hayan vuelto a elegir, porque yo hice mi prueba de voz y les gustó”, declaró.

La noticia de que interpretaría al personaje principal del filme la recibió mientras estaba en un concierto en Madrid, España, algo que celebró mucho.

Explicó que tuvo preparación de directores de doblaje, de hecho algo curioso es que su profesora Gaby, que estuvo con él en La academia, ahora fue quien lo dirigió para el respectivo trabajo en el estudio de grabación.

“Este es mi tercer producción en doblaje, después de Héroes verdaderos y Coco, en el que tuve una participación especial”, platicó durante el mencionado evento que se efectuó este domingo en una plaza comercial ubicada en el Estado de México.

Cabe mencionar que Rivera realizó mil funciones de teatro de “El Rey León”, durante tres años en España y en México, por lo que ahora el doblaje es una culminación de un ciclo “que se niega a cerrarse, es como un ciclo sin fin, que no ha dejado de estar, aparecer y yo soy más que feliz”.

Aunado a esto, platicó que no es lo mismo haberlo hecho en teatro, que en doblaje, el hecho de apegarse a un texto que ya existe, con otros diálogos “cuando entraba al estudio, de repente yo soltaba frases del teatro, me decían que no era eso, así que volvíamos a repetir y nos divertíamos mucho”.

Fela, sin tiempo para prepararse

Por otro lado, a Fela Domínguez le informaron que había sido aceptada para hacer el personaje de “Nala”, cuando estaba en un festival de jazz; en la prueba de sonido le dijeron y automáticamente se tiró al suelo a llorar de la felicidad. Las primeras personas a las que avisó de esto fue a sus padres, quienes la han apoyado siempre.

“Me llamaron para el casting, al igual que a muchas personas y a mí me lo dieron, bendito sea Dios, en realidad no tuve tiempo de prepararme, sólo llegué al estudio a escuchar lo que tenía que interpretar”, concluyó.

