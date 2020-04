MÉXICO.— El cantante Carlos Rivera reconoció que, debido a su mala pronunciación, algunas de sus canciones son interpretadas mal por el público.

Durante el acústico que ofreció a través de su cuenta en Facebook, realizado como una forma de incentivar que la gente se quede en casa debido a la pandemia del coronavirus, el ganador de la Academia señaló como ejemplos "Sería más fácil", "Fascinación" y "Gracias a ti".

Dijo que ha detectado que en sus conciertos la gente no sigue la letra o, si le mandan algún verso de una de ellas, la escriben mal.

"Quiero aprovechar este escenario para poder aclarar algunas de las letras de mis canciones", dijo de buen humor.

"Mi culpa, a lo mejor, porque dentro de la canción no la canté como debe ser o me refiero a que no se entendió como tenía que ser y, entonces, pues se malinterpretan algunas frases", expresó.