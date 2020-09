Carlos Rivera se une a campaña, muestra que "no hay nada más que papa"

Carlos es otra celebridad que se une a las famosas campañas publicitarias de la marca de papas

MÉXICO.— Pese a la prohibición de alimentos chatarra y los nuevos etiquetados en productos, Sabritas lanzó su nueva campaña en la que colocó a Carlos Rivera como promotor del producto.

Con el hashtag #NadaMásPapa, la marca e internautas han colocado a la campaña como tema tendencia de redes sociales.

Nuestro proceso es tan papa que solo necesitamos 3 ingredientes: Solo papa, aceite y sal. #NadaMásPapa pic.twitter.com/qyQ0gEYMfl — Papas Sabritas (@Papas_Sabritas) September 7, 2020

A través de un vídeo, la marca de papas reafirma su compromiso con el campo mexicano y con la calidad de elaboración de sus botanas, las cuales según se presume en el clip sólo contienen tres ingredientes: papa, aceite y un poco de sal.

Por supuesto, en el audiovisual la presencia de Carlos Rivera ha generado los comentarios que en su mayoría han sido positivos, debido a que el cantante cuenta con un buen número de seguidores que han celebrado su participación con dicha empresa.

#NadamasPapa A quien no le encantan, Ami si 😊 https://t.co/jVIbdtoFNV — Karina Moreno (@Kary_Moreno_) September 9, 2020

Ay papi contigo no satisfago mi paladar, te pruebo, te elevó con sal y limón. Carlos Rivera te llevo al cielo con aire y más papas 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #NadaMásPapa pic.twitter.com/oWd71vqAFT — Laura Olivo de Rouse (@aguilarealsoyyo) September 9, 2020

Bendita psicólogia nos ponen a Carlos Rivera para desviar nuestra vista de las bolsitas llenas de aire de Sabritas #NadaMásPapa pic.twitter.com/zdzUiRcVHw — Krystal 🌹 (@Krystal80283736) September 9, 2020

Famosos que han sido imagen de la marca

Desde Luis Miguel hasta celebridades internacionales como Ryan Reynolds o Adam Levine, la marca de papas ha agregado a su lista de embajadores rostros que sin duda generan buenas ventas, y el caso de Carlos Rivera seguro no será la excepción.- Con información de The Marke Think.

