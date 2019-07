¿Carlos Rivera y Cinthya Rodríguez se casaron? Rumores apunta que sí

MÉXICO.— El conductorDaniel Bisogno reveló en el programa Ventaneando que una fuente cercana le contó que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus familiares más cercanos.

Bisogno revelo que posiblemente contrajeron nupcias en la tierra de donde es originaria la conductora.

“Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova Coahuila, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo la mamá de Carlitos y así con muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no.

“Se juntaron en la fiesta y toda lo cosa, y la mamá de Carlitos dicen que lloró bastante. El caso es que fue todo muy chiquito y toda la cosa, sí bailaron y todo entre ellos”, contó Bisogno.