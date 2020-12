Carlos Rivera y Juanpa Zurita responden a la "salida del clóset"

MÉXICO.- Carlos Rivera y Juanpa Zurita transmiten buena onda en el programa “¿Quién es la Máscara?”, pero varios medios llevaron su relación más allá y cuestionaron la preferencia sexual de ambos, e incluso sugirieron que podrían tener una relación.

“Una noche con Carlos Rivera y ya se me pegó lo suyo”, fueron las palabras, dichas por Juanpa durante el programa, que inquietaron a los cibernautas. Esto fue interpretado como “la salida del clóset” del cantante y el youtuber.

En lugar de molestarse, Carlos y Juanpa lo tomaron con humor y lo compartieron en redes, bromeado, claro está, sobre su romance que por fin había salido a la luz.

"¡Amor de tres, es una mala relación!", escribió Rivera para acompañar una captura de pantalla de una conversación en Whatsapp con Zurita, en la que ambos comentan sobre las versiones de un romance entre ellos; Mario Bautista sale involucrado.

-Hermanito nos cacharon

-¡Cómo estás hermano!

-¡Ya nos exhibiste!

-¿Les dices tú o les digo yo?

-Tarde o temprano se sabría, ya se habían tardado

-El amor siempre gana

-Pero tú eres de Mario B, no pienso romper esa relación

Amor de tres, es una mala relación! 🎶🎶🎶 🕺🏻🕺🏻🕺🏻💔 https://t.co/xcU8FSls6M — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) December 1, 2020

Juanpa Zurita ignoraba que Cuauhtémoc Blanco fue novio de Galilea

La conductora Galilea Montijo no sólo tuvo una relación sentimental con el futbolista Cuauhtémoc Blanco sino que hasta estuvo comprometida con él.

Pero aunque ambas celebridades vivieron uno de los romances más mediáticos de los 2000 parece que para las nuevas generaciones esto era desconocido, al menos así le pasó al YouTuber Juanpa Zurita en el más reciente programa de "¿Quién es la máscara?".

El creador de contenido hizo que Galilea -que fue la invitada especial- pasara un momento incómodo en frente del público y que además quedó grabado en video cuando en repetidas ocasiones le preguntó si conocía al ex-futbolista.

Mientras Galilea trataba de adivinar quién podría estar detrás de la máscara de Zombie, Omar Chaparro sugirió que podía ser el actual Gobernador de Morelos, haciendo referencia a su exnovio, a lo que Gali contestó "¿quién es?".

Todos los presentes (Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Omar) entendieron la broma, pero Juanpa no y hasta hizo la conocida "Temo señal", que el futbolista hacía en los partidos del América y de la Selección Nacional cuando metía un gol, y arremedó su forma de caminar.

"¿En serio no sabes quién es Cuauhtémoc Blanco? ¿No reconoces esta figura?", dijo Zurita. Ante la incomodidad de Galilea y las risas del público, fue Carlos Rivera quien acudió a su ayuda y le dijo a Juanpa al oído que habían sido novios. "Fui yo el que no sabía…", dijo el influencer quien además remató en redes sociales con un: "Neta no puedo creer que Gali no ubicaba a Cuauhtémoc Blanco".