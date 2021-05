Carlos Rivera ya no niega boda con Cynthia Rodríguez

Como muy pocas veces, Carlos Rivera por fin compartió detalles de su vida privada en el que reveló que el año pasado su padre estuvo internado por Covid-19, al tiempo que habló de su boda con la conductora Cynthia Rodríguez.

En entrevista con Linet Puente para Ventaneando, el cantante compartió detalles de su más reciente producción “Leyendas”, un material que incluye duetos con los grandes de la música como Armando Manzanero, Juan Gabriel y José José.

No obstante, más adelante en la entrevista, y al recordar la crisis sanitaria por el Covid-19, Rivera no pudo evitar que se le cortara la voz, para confesar uno de los momentos más duros de su vida:

“Él (su padre) es un personaje muy importante en mi vida, porque aunque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado; cuando crecí, cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en esa persona que, lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y ayuda”, compartió el también actor.