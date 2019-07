Carlos Trejo difunde el celular de Adame y pide que le recuerden la pelea

Carlos Trejo divulgó el número de celular de Alfredo Adame y pidió a sus seguidores que le manden whatsapp para que no la pelea no se posponga.

El enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame estaba programado para el 2 de agosto. Sin embargo, durante la presentación de la pelea Trejo le lanzó una botella a Adame y le causó una herida en la ceja, por la cual “no podrá tener alguna actividad de contacto” durante cuatro meses.

“Adame que va a alargar la fecha de la pelea. Dejo su número y manden msj o llamen, para que le digan que le pegue en la ceja, no en la matriz”, escribió Carlos Trejo en su cuenta de Twitter.

Adame que va alargar la fecha de la pelea. dejó su número y manden msj o llamen, para que le digan que le pegue en la ceja, no en la matriz 5581001625 La mejores capturas de pantalla que pongan entraran concurso y personalmente los invito a la pelea. — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) July 30, 2019

“Las mejores capturas de pantalla que pongan entraran a concurso y personalmente los invito a la pelea”, añadió.

Sus seguidores rápidamente comenzaron a enviar mensajes a Alfredo Adame e incluso agregarlo a distintos grupos de Whatsapp.

“Hola Alfredo, buenos días. Disculpa la hora, pero C. Trejo me va a regalar un par de accesos a la pelea y si, justamente TU eres mi pase de entrada, así es que no sea joto y deja de aplazar la fecha, saludos señor cinta negra cuarto dan”, fue uno de los mensajes que le enviaron a Adame. A lo que él respondió: “Chin… a su rep… madre tú y Trejo, no sé de dónde sacaste mi número, pero eres un pin… naco y jod… igual que Trejo, que tiene que rebajarse a todo esto para un par de boletos”.

Otros usuarios calificaron la acción de Trejo como una “pelea sucia” por lo que denunciaron su publicación.

Hasta el momento, Alfredo Adame y Trejo no han llegado a algún acuerdo sobre la nueva fecha de la pelea o si se realizará el día programado. Adame tampoco ha declarado nada acerca de la filtración de su número.