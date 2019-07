Carlos Trejo y Alfredo Adame; la historia que dio origen a la pelea

¿Qué pasó con Carlos Trejo y Alfredo Adame? Esto dice “El Cazafantasmas”

Para Carlos Trejo, el inicio de los problemas con Alfredo Adame estuvo marcado por los celos de éste cuando estaba en el programa “Nuestra Casa”, a diferencia del que el conductor tenía en “Viva la mañana”. Esto, según el “Cazafantasmas” derivó en un intento de desprestigio que más tarde, llevaría a Adame a realizar un atentado en contra de su persona y que al final terminó con uno de sus trabajadores, de 20 años, muerto.

La historia que pudo causar la pelea

Resulta, dice Trejo, que un día, el exasistente de Adame les llamó para avisarles que el atentado ocurriría afuera de su casa, pero el escritor de “Cañitas” no se encontraba ese día, ya que había perdido su vuelo en otra ciudad y no había llegado.

Una bala mató al joven y le pasó muy cerca a su hija, asegura Carlos.

Dijeron por teléfono “avísale a Trejo que van a atentar en contra de él‘, poco después se escuchó el disparo, mataron al hermano de mi secretaria, de veinte años, ese es el pleito, esa es la bronca.

Un pleito con más de 15 años

“El día 2 de agosto la mamá de este muchacho va a estar en primera fila”, señaló. También comentó que hay una denuncia puesta, pero como no hay testigos porque el joven desapareció, no se ha resuelto.

Este pleito que lleva más de 15 años de incubar odio entre los dos ha tenido diferentes momentos, pero las constantes amenazas siempre han estado a la orden del día como cuando en una entrevista, Adame aseguraba que dónde se topara a Trejo le iba a romper la cara. Mientras que el otro lo encaraba en televisión nacional asegurando que él ya le había roto los dientes en el pasado durante un encontronazo fuera de cámaras.

¿La pelea se suspende?

Aunque se dijo que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo podría suspenderse tras la herida que sufrió el conductor de televisión el miércoles durante la conferencia de prensa del encuentro, el cazafantasmas aseguró que el “Ajuste de cuentas” entre ambos sigue en pie y que de no presentarse Adame a la cita tendría que pagar millón y medio de pesos.

Carlos Trejo y Alfredo Adame frente a frente

“La pelea sigue en curso, se llevará a cabo, misma fecha y misma hora. Hay un contrato perfectamente establecido que establece que nos tenemos que presentar, así estemos cortados, enfermos o lo que sea, a ese lugar a esa hora y yo voy a estar en tiempo y forma arriba del ring esperándolo. Millón y medio para quien no acuda a la pelea es la amonestación”, detalló Trejo.

Para el autor de “Cañitas”, el que se hable de una postergación para la pelea, es una estrategia de Alfredo Adame para no asistir al encuentro.

Adame.

¿La pelea se televisará?

Carlos desechó la posibilidad de que la pelea se vaya a televisar o transmitir vía internet ya que hasta el día de hoy no ha habido ofrecimientos para eso. “No estoy interesado en patrocinios ni marcas, lo hago por el puro gusto de terminar esta situación con el señor y darme el lujo de destazarlo arriba de un ring”, añadió.

¿Qué pasará con la denuncia de Adame?

Sobre la denuncia que Adame levantó el jueves ante las autoridades por la agresión que recibió de Trejo durante el encuentro con los medios, el cazafantasmas dijo no estar preocupado por la acción legal que se emprendió en su contra.

“No tenemos ningún problema, él como cualquier mexicano puede poner las denuncias y demandas que quiera, falta ver si es o no real y si procede o no procede. Para mí es una actuación que me tiene sin cuidado. Lo que me llama la atención es que el señor dice que necesita cinco meses para sanar de una herida pequeña y yo lo que digo es “ni que le hubieran quitado la matriz, ¿no?”, señaló.

El próximo 2 de agosto estas dos personalidades podrían desatar todo el odio que se tienen durante tres rounds.

.- Con información de El Universal