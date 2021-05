Carmen Electra subasta su pecho

La actriz "venderá" una parte de su cuerpo en un formato NFT. Las ganancias serán donadas a una organización que ayuda a personas con cáncer.

EE.UU.— Carmen Electra pondrá a subasta sus senos en nombre del arte. El anuncio revolucionó a la comunidad de creadores de NFT's (vales digitales, por sus siglas en inglés), pues tendrán la oportunidad de hacer una pieza de colección de esa parte del cuerpo de la playmate.

La subasta espera poder recaudar un buen montó, pues será donada (carmennft.com)

Para comprender qué es el NFT, se pone de ejemplo una pieza de arte que no existe en el mundo físico, que fue vendida en una subasta de Christie's por más de mil millones de pesos. Si bien, el comprador no recibió una escultura, ni una pintura, ni siquiera una copia.

Recibió un token digital (o vale digital) conocido como NFT, que lo hacía acreedor a la pieza única.

Así, Carmen Electra junto con el coleccionista Jeff Bezos, lanzaron la oportunidad exclusiva de "poseer" el área del escote de la belleza y usarla como lienzo con fines artísticos, promocionales o cualquier otro mensaje personalizable, incluidos logotipos o empresa.

Aseguran que esta subasta será una oportunidad única (CNW Group/Foreskin inc.)

Parte de los beneficios obtenidos se donarán a la fundación The Breast Cancer Research, en la organización Stand Up To Cancer.