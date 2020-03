MÉXICO.— Carmen Salinas, luego de conocer la terrible historia de abuso que sufrió la hija de la cantante Lola Beltrán, emitió su molestia y algunos consejos para prevenir el abuso contra niñas.

"A las niñas no deben dejarlas con el tío, con el primo, si hasta el papá llega a fallar..."

Con mucho preocupación, le pide a todos los que tengan una niña pequeña que la cuiden porque nunca sabes quién puede violentarla.

"Cómo es posible que cometan ese pecado"

Carmen, quien asegura era muy amiga de Lola, comentó con mucha angustia que cómo es posible que violenten a una niña.

Además de aseverar que es un desgraciado el que le hizo daño a María, la hija de Lola.

"Cómo es posible que comentan ese pecado, cómo es posible que violenten a una niña, a todos los que tengan bebitas cuídenlas por favor, desgraciado, maldito viejo a que violentó a mi niña María".

Carmen Salinas dice que nunca vio a María Elena como una niña retraída, siempre la veía contenta y tranquila, por eso le sorprendió conocer la noticia, pero también le dio gusto que la cantante denunciara y que dejará ir lo que le hacía daño.

"Ella nunca fue retraída, pero como dijo ella que la ha lastimado toda la vida, debe quedar marcada la niña, abuso de ella cuando era muy pequeña, no se vale"

"No me he comunicado con ella, pero lo voy a hacer, lo que platique con ella, le diré que no tenga miedo, que la prensa y que todos nosotros estamos con ella que bueno que sacó el trauma para poder seguir".

Carmen manda un contundente mensaje a los abusadores

La productora de "Aventurera" asegura no recordar al presunto violador, sin embargo, le mandó todo su amor a María Elena, además de reprender a su primo por las cosas que le hizo a la hija de la llamada "La grande".

"A toda ese gente que llega a abusar de una mujer o de una niña, los está esperando el infierno con los brazos abiertos".

"[María Elene] Necesita que todos le demos nuestro apoyo y nuestro cariño, es una muchacha muy linda, ella tendrá todo mi amor, a ella la conozco desde chiquita, la adoro, si ustedes tienen una niña tienen que entenderla".

¿Qué le sucedió a la hija de Lola Beltrán?

El fin de semana pasado, María Elena Leal Beltrán subió a su cuenta de Facebook una publicación donde señala públicamente a José Manuel Beltrán Ruíz, primo hermano de su madre, Lola, como la persona que abusó de ella cuando era una niña y lo acusa de perverso, traidor y cobarde.

"El abuso infantil se da en las paredes de nuestra casa, y fui violada muy niña por un primo hermano, su nombre es José Manuel Beltrán Ruíz. El hablarlo y decirlo me sana", escribió la también intérprete de música mexicana.

