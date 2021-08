Carmen Salinas ganó la lotería; reveló la forma en la que consiguió el boleto (vídeo)

La actriz causó revuelo al revelar que el cachito se lo obsequió un cliente; también confesó que hizo con el dinero.

CIUDAD DE MÉXICO.— Carmen Salinas es una actriz que ha hecho gran cantidad de películas, telenovelas, obras de teatro e incluso participaciones especiales en programas de entretenimiento, sin embargo, ella se convirtió en una mujer con mucho dinero en el año de 1966 cuando se ganó la lotería.

La actriz, quien siempre tiene una opinión para los problemas que acontecen en el país, aseguró que con ese dinero pudo comprar su casa en la que hasta el día de hoy vive. Pero lo que más llamó la atención de su confesión fue el modo en el que obtuvo el boleto.

En entrevista con el matutino "Hoy", 'Carmelita' Salinas presumió que ella alguna vez se sacó la lotería, pero a diferencia de muchos mexicanos ella no compró el boleto que resultaría ganar. El cachito de la suerte llegó a sus "manos" luego de que un cliente se lo obsequiara.

"Cuando terminé de bailar con el señor me puso un billete en la mano y al agacharme a darle las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me meto al camerino lo saco y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966 con el numero 3044 y me saco la lotería, 350 mil pesos y con eso compré esta casa”, reveló la popular actriz.