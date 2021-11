"Mal, mal, mal", fueron las palabras que Gustavo, el sobrino de la actriz y exdiputada indicó sobre el actual estado de salud de la también productora.

CIUDAD DE MÉXICO.— Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia durante la madrugada de este 11 de noviembre. De primero momento se rumoreaba que la actriz de 82 años de edad había ingresado en un nosocomio de la colonia Roma en la Ciudad de México por un derrame cerebral.

Sin embargo, a través de un comunicado la familia de la exdiputada del PRI solo destacó que se encontraba en el área de terapia intensiva y que "atravesaba por una difícil situación de salud".

Hace unos momentos llegó al hospital Gustavo, sobrino de Carmen Salinas. Comentó que el parte médico se dará a las 12:00 hrs. Y que la situación es grave. pic.twitter.com/gTZv8ruInZ — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 11, 2021

Ahora, su sobrino Gustavo Briones informó que la también productora está en estado de coma.

.@hectorvargas04 se encuentra desde el hospital donde Carmen Salinas está internada. Escucha todos los pormenores con nuestro jefe de información. #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jHC3oDZDhn — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 11, 2021

Carmen Salinas está en coma tras un derrame cerebral

El sobrino de 'Carmelita' Salinas fue interceptada por reporteros a las afueras del hospital en donde se encuentra internada la actriz de cine de ficheras. Tras ser cuestionada sobre la salud de la exdiputada, el joven informó que su tía está en estado de coma y está grave.

"Actualmente mi tía está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo", indicó Gustavo el sobrino de la productora de "Aventurera", quien también detalló que Carmen Salinas se encuentra con "respiración asistida".

El hombre señaló que la actriz, quien recientemente estrenó telenovela ("Mi fortuna es amarte") se empezó a sentir mal de un momento a otro, y lamentablemente el diagnóstico es "delicado".

Briones mencionó que se enteró de que Carmelita se desmayó a las diez de la noche en su casa: "A las diez de la noche en su casa, nos llamaron que estaba desmayada", explicó el joven.

Carmelita Salinas está muy delicada

El sobrino de Carmen Salinas en entrevista con "Sale el Sol" aseguró que la primera actriz está grave y que están en espera de que los médicos les informen sobre la condición de su tía.

"Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural [...] Responde a todo, sólo es el coma" detalló el familiar de Carmen.

Gustavo Briones declaró que le llamaron para darle la noticia de que la actriz nacida en Torreón, Coahuila, se había desmayado tiempo después de haber estado con ella en su casa.

"Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las 10 de la noche más o menos hablaron las muchachas que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia" puntualizó el hombre.

El familiar de la también exdiputada aseguró que mantendría a la prensa informada del estado de salud de su tía. De momento se informó que el parte médico será emitido a las 12 del mediodía de este jueves 11 de noviembre.