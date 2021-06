Casandra insiste a Mati: 'No me interesa tu dinero', pero la tacha de incumplida

Christian Alejandro Anguiano Flores, mejor conocido como “Yomi” y novio de Casandra Ascencio, fue el primero en revelar el presunto trato que Matilde ‘Mati’ Álvarez realizó con la basquetbolista durante la Copa Exatlón.

Yomi, también exparticipante de Exatlón, reveló que Mati había prometido darle la mitad del premio a Casandra, pero que después de convertirse en ganadora ésta retiró la oferta “porque se dejó ganar”. Luego de que el pleito escalara a más en redes sociales y Mati fuera invitada a “Ventaneando” para hablar sobre el tema, el también luchador grecorromano salió en defensa de su pareja.

Cabe destacar que el día en que la tres veces ganadora del Exatlón se presentó en “Ventaneando”, Casandra decidió realizar un “live” en Instagram con el que “respondió” a las declaraciones de Matilde:

“Al final no me interesa tu dinero, te lo puedes quedar. De hecho te lo pregunté el día que nos hicieron el reconocimiento en Ciudad de México, me acerqué a ti y no querías hablar, yo entendía también porque es un tema delicado. Me acerqué, me dijiste que no, me dijiste que tú me dejaste ganar, entonces ya no entiendo, ¿si te dejas ganar o no?”, señaló Cas, en declaraciones citadas por medios nacionales.