MÉXICO.— La actriz Cassandra Ciangherotti, hija del actor, Fernando Lujan, quien fue uno de los representantes de la Época de Oro del Cine mexicano, se enorgulleció de que su padre fuera recordado en la gala del Óscar 2020.

En el segmento titulado "In memoriam" de la 92 entrega de los Óscar, contó con la participación de la cantante Billie Eilish, que cantó "Yesterday", al mismo tiempo en el que aparecían imágenes de actores que murieron el año pasado o recientemente.

Entre las leyendas del cine que aparecieron en la pantalla, se encontraban Kirk Douglas y por supuesto, el actor mexicano Fernando Luján.

Situación que causó emoción a los mexicanos que siguieron la transmisión y claro, a su familia también.

Cassandra no dejó pasar el momento y compartió en su cuenta de Instagram el momento en que salió su padre.

Ese clip lo acompañó con un comentario lleno de cariño, pero sobre todo de humor:

"No sé cómo haces para sorprendernos desde allá. No sé cómo haces para que el orgullo florezca siempre. Ni hablaba inglés. Qué merecido lo tienes. Escúchame bien fuerte. Te amo papá. In memoriam Oscars 2020", escribió a lado del video.