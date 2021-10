Angélica Rivera sufrió de amor por Enrique Peña Nieto: Aylín Mujica

MÉXICO.- Angélica Rivera sí estuvo enamorada del expresidente Enrique Peña Nieto y así lo confesó su amiga Aylín Mujica en el programa “Suelta la Sopa”, en donde además relató que éste llegó a ser el “hombre de su vida”.

Durante el programa de Telemundo, la actriz fue cuestionada sobre el matrimonio de su amiga, sobre todo por los rumores del supuesto catálogo de Televisa.

¿Angélica Rivera estaba en un catálogo de Televisa?

Esta versión se popularizó por la periodista Sanjuana Martínez en su columna. De acuerdo con su relato, Enrique Peña Nieto escogió a la que sería su esposa en su carrera a Los Pinos. La elegida fue Angélica Rivera, quien "venía de una telenovela exitosa".

Atrás quedó Galilea Montijo, quien resultaba alta para el mexiquense y tenía un pasado cuestionable: fue bailarina de "table dance" en Guadalajara. Lucero no quiso entrarle. Incluso, dicen, hubo "casting".

También se mencionó que el contrato entre ellos era de solo un sexenio.

Según la investigadora, quien ya publicó un libro sobre la pareja, toda la relación fue maquinada y en ello intervinieron directivos de Televisa, entre ellos Emilio Azcárraga.

Los presentaron y poco a poco se fueron mostrando en público. Primero en lujosas bodas: la de Ninfa Salinas y Bernardo Sepúlveda y después en la de Chantal Andere y Enrique Rivero. Después, en el funeral de doña María Antonieta Arellano, mamá de la actriz Daniela y después vino la lujosa boda, el 27 de noviembre de 2010 en la Catedral de Toluca. Lo demás de la historia ya se conoce, se separaron y actualmente el exmandatario es pareja de la modelo Tania Ruiz.

¿Qué dijo Aylín Mujica?

“Ella me lo dijo a mí: ‘Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’. Y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene. Nadie estuvo en esas cuatro paredes”, dijo.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera vivieron un romance polémico (Foto Televisa)

“Ella me lo dijo claramente, ‘Yo me enamoré mucho, él es el hombre de mi vida”.

La actriz explicó que es muy fácil juzgar cuando no se vivió la situación y su declaración tomó relevancia porque el domingo pasado, Peña Nieto fue captado con su novia al salir del exclusivo Hotel de La Ville, en Roma, Italia.

¡Ratero!, le gritan.

El ex presidente Enrique Peña Nieto fue increpado saliendo con su novia, Tania Ruiz de celebrar el cumpleaños de ella en un lujoso hotel en Roma, Italia.



Video tomado del twitter de karenytv3 pic.twitter.com/ge5VlWuVeH — Diario Despertar Mx (@Despertar_Mx) October 25, 2021

La mujer que lo grabó le gritó “Ratero”, lo que obligó al exfuncionario a esconderse.

En mayo de 2019 se hizo público y oficial el divorcio de la pareja. Angélica Rivero vive en Estados Unidos con sus hijas.