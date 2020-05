Celebra 30 años de carrera

Emociona a Aleks Syntek estreno de próximos discos

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Aleks Syntek celebra 30 años en la escena musical con tres discos, uno de ellos, dice, lo tiene emocionado, ya que su hijo Matías, de 10 años, participa en la batería.

Otro disco será de temas inéditos y el tercero de duetos que está terminando desde el confinamiento.

“Mi primer disco fue en 1989 y siempre festejé cuando correspondía, pero ahora decidimos redondearlo y en 2020 porque el año pasado fue muy caótico, y no se diga este, y la verdad, es que si espero a que las circunstancias sean las propicias, pueden pasar muchos años y no festejo mis 30 años”, compartió.

Syntek lanzará los discos a lo largo de los meses restantes del presente año, y cada uno, según dijo, tiene un encanto diferente.

“Son tres discos, estoy un poco loco. Este mes saco “Desde casa”, qué es un EP de canciones hechas en casa, con mis músicos, cómo lo están haciendo muchos artistas, son canciones mías como ‘El camino’, ‘Intocable’, ‘Corazones invencibles’ y ‘Tú necesitas’, son en vivo y con mi banda. La sorpresa además de que voy a lanzar el vídeo en YouTube, es mi hijo Matías, de 10 años, que toca la batería en una de las canciones”, adelantó el artista, quien inició su carrera en el programa infantil “Chiquilladas”.

“Es buen baterista y toca muchos instrumentos, pero se le facilita mucho la batería y decidí incluirlo en ‘El camino,’ luce muy padre, es con él que vamos a estrenar probablemente la próxima semana”, ahondó.

El segundo disco es también “muy importante” para el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” porque contiene temas inéditos.

“En junio lanzo el disco 'Anatomía del amor', de puras canciones originales que ya hace mucha falta, porque la última vez que saqué un disco de música original fue ‘Romántico desliz’, hace más de cinco años”, apuntó.

“Hay una canción hermosa que le dediqué a los niños autistas ‘El niño del silencio’, hay otro tema que se llama ‘Doy todo’, que canto a dueto con mi amigo Cristian Castro y que creo que tiene mucho que ver con este rollo de confinamiento, que es realmente a salir a darlo todo sin esperar nada a cambio, sino ser una persona espiritual con luz, y está muy bonita; y los demás son como yo, de hecho, quienes lo han escuchado dicen que soy el Syntek de los noventa, pero con los adelantos de hoy”, describió.

El tercer disco saldrá a fin de este año y es con el que cierra el festejo de tres décadas de actividad en el mundo de la composición y de la interpretación.

“Se trata de ‘Retrofutura’, que son mis hits con las versiones grabadas con artistas diversos, muy ecléctico, porque ya grabé con Alex Lora y El Tri, otro con DLD (grupo de rock), con Manuel Mijares. Hay de todo, desde Pepe Aguilar y es muy probable que participen Emmanuel, Marco Antonio Solís ‘El Buki’, y hasta Tania Libertad”, comentó.

Syntek está feliz con esta nueva faceta, porque los tres discos son independientes, algo que lo llena porque no depende de nadie para tomar decisiones.

“Estoy contento, me libera mucho hacer las cosas como me gustan y que no se meta la disquera en mis decisiones artísticas”, concluyó.