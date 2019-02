Celebra poder hacer teatro

“Cats, el musical” recibe una placa por 100 funciones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La puesta en escena “Cats, el musical” cumplió 100 representaciones en el Teatro Centenario Coyoacán, donde develó una placa conmemorativa en compañía de la producción, los padrinos de la obra: el grupo Pandora y Mijares, y del elenco, que cuenta con la participación de Yuri en el papel de Grizabella.

“Cien representaciones en un país como México, donde el teatro no es un artículo de primera necesidad… es un triunfo. Les agradezco su amor, apoyo, cariño y amistad, porque sólo así se pueden lograr grandes cosas”, declaró el productor de la obra, Gerardo Quiroz.

Yuri se integró a “Cats” en octubre del 2018, aunque recientemente se ve forzada a dejar el musical debido a su gira con Pandora, de la cual comenta que sólo tenía planeadas pocas presentaciones, pero el éxito de esta colaboración provocó que se abrieran más fechas y se extendiera la gira, lo que complicaba su participación en la obra.

“Es un placer estar con ustedes en esta noche tan especial. No saben que impresionante ha sido hacer teatro. Esto es una gran oportunidad, gracias por pensar en mí. Estoy muy contenta, no estoy triste aún me queda una función y seguiré siendo invitada especial en algunas ocasiones. Estoy de gira con Pandora, pensamos que iban a hacer cuatro fechas, pero fueron más. Les agradezco a todos mis compañeros, los que se ven en el escenario y los que no, muchas gracias”, menciona Yuri.

Por su parte, Quiroz, quien también ha producido “Vaselina”, “Puros cuentos del abuelo…” (con Manuel ‘Loco’ Valdés) y “Aladino. El musical”, entre otras obras, agradeció a Yuri su participación, la felicitó por atreverse a hacer comedia musical y reconoció el gran trabajo que ha hecho la intérprete de “Maldita Primavera” en el montaje de la obra.

Al develar la placa, Mayte, de Pandora, expresó: “Es honor poder vivir esto. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Quiero felicitar a Gerardo por su gran trabajo de realizar y traer buenas obras con un excelente montaje y buscar un talento maravilloso. Estamos muy orgullosos de que haya gente como tú, que invierte para darle a México buenas obras”.

“Cats” cuenta con la participación de Rocío Banquells, que ha alternado funciones con Yuri, Enrique Del Olmo, Juan Carlos Casasola, Juan Carlos Velandia, Lalo Manzano, bailarines profesionales, acróbatas y música en vivo.