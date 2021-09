Celebra su cumpleaños con temática de "Vecinos"; se vuelve viral (fotos)

El niño causó las reacciones al disfrazarse de 'Germán', y si bien este personaje fue su inspiración, hubo más detalles de la serie.

MEXICO.— Las fiestas de cumpleaños con temática de algo en particular son de lo más común, pero lo que sí no es tan frecuente es que un niño elija como personaje principal a un conserje, aunque este no es cualquier personal de limpieza.

En redes sociales, se ha viralizado una serie de fotografías de un niño, quien celebró su cumpleaños número seis con la temática de la serie cómica "Vecinos", pero lo más gracioso fue ver que el pequeño se disfrazó de del personaje interpretado por el comediante Lalo España, es decir 'Germán Martínez', el conserje.

Todos los niños idolatran a un súper héroe, pues naaah, Emilio es fanatico de Gérman. 😅😂 Fiesta de cumpleaños de mi mero ídolo😍 #GermanMartinez #Vecinos

"¡Qué novedoso! ¡qué ocurrente! ¡qué moderno!

Fue a través de Twitter, que el niño llamado Emilio se viralizó luego de que una persona cercana a él compartió las divertidas imágenes de la fiesta de cumpleaños del menor.

En dicha publicación, la persona indicó que el niño tenía la ilusión de que le celebraran su cumpleaños al estilo del programa de Televisa, pues es su serie favorita. En cuanto a su disfraz, el cumpleañero eligió a su personaje favorito: 'Germán', el conserje quien destaca por sus ocurrencias al hablar.

En la fiesta los familiares y amigos del niño también se disfrazaron con la temática de "Vecinos" para armonizar la celebración.

¿Paw Patrol? ¿Mickey Mouse? No, el quiso su fiesta de "German", personaje que más ama… y pues tuvimos que hacernos presentes algunos de los VECINOS…



Ojalá le guste su replica a



Por amor, cualquier locura 💙

Esperan que Lalo España reaccione y felicite a su pequeño fan

Luego de que el niño desatará los comentarios de varios internautas, éstos no solo felicitaron y elogiaron al pequeño por su peculiar festejo sino que también empezaron a arrobar al actor Lalo España para que pueda enviarle una felicitación por su cumpleaños.

Cibernautas señalaron que el comediante que le da vida a 'Germán' debería tener algún gesto noble con el niño, pues la admiración que ha despertado en el menor es de llamar la atención.

Hasta el momento el histrión no ha emitido respuesta al festejo del pequeño que se hizo viral luego de "convertirse" en 'Germán' de "Vecinos".

