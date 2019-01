Celebran a David Bowie con lanzamiento de grabaciones inéditas 

México (Notimex). En el 72 aniversario del natalicio del cantante británico David Bowie, el sello discográfico Parlophone anunció que lanzará el “box set” denominado “Spying Trough a Keyhole”, el cual se conforma por nueve grabaciones inéditas en vinilos de 7 pulgadas.

Aniversario de lanzamiento

Para festejar no sólo su cumpleaños sino también los 50 años del lanzamiento de su primer éxito “Space Oddity”, las canciones que forman parte del proyecto son “Mother Grey”, “In The Heat Of The Morning”, “Goodbye 3d”, “Love All Around”, “London Bye, Ta-Ta”, “Angel, Angel, Grubby Face” y “Space Oddity”.

En 1992, el cantante contrajo matrimonio con la modelo Iman y con quien procreó a su hija Alexandria Zahra, ese mismo año, el músico ingresó al Salón de la Fama del Rock And Roll, pero no asistió a la ceremonia.

Grabaciones caseras

El compilado de canciones que lanzará Parlophone son grabaciones caseras que David Bowie realizó de manera solitaria, solo con una guitarra acústica y sin la calidad de grabación de un estudio habitual.