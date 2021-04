Celebran a “Game Of Thrones” con contenido inédito

LOS ÁNGELES (EFE).— HBO dedicará todo abril a celebrar el décimo aniversario del estreno de “Game Of Thrones (Juego de Tronos)” con una serie de productos especiales, más de 150 vídeos inéditos y maratones temáticos de capítulos.

La plataforma televisiva anunció ayer la iniciativa “The Iron Anniversary”, que servirá como conmemoración de la primera emisión (el 17 de abril de 2011) de la serie con más premios Emmy de la historia, convertida en uno de los mayores fenómenos mundiales de la pequeña pantalla.

Desde esta semana, el catálogo de HBO Max incluye un nuevo panel con más de 150 vídeos de entrevistas, momentos del rodaje y otras escenas jamás emitidas hasta la fecha, aseguró la compañía, que a su vez prepara hasta cinco secuelas de la serie que comenzarán a ver la luz en 2022.

Además, el 10 de abril el canal televisivo emitirá un maratón —llamado “MaraThrone”— de la primera temporada de la serie, mientras que el reparto de la ficción apoyará diez causas benéficas con el visionado de los siguientes capítulos.

Asimismo, HBO ha preparado seis itinerarios diferentes de los episodios para ver “Game Of Thrones” según diferentes temáticas, desde un recorrido por las mejores batallas a la historia de la Madre de Dragones.

Finalmente, la marca de cerveza Mikkeller lanzará una bebida conmemorativa del aniversario, entre otros productos especiales como nuevas figuras Funko y un huevo imperial de la joyería Fabergé.

La semana pasada se conoció que el creador de “Game Of Thrones”, George R.R. Martin, está preparando una adaptación de la serie en formato teatral para Broadway, cuyo estreno se estima para 2023.

Martin también ha firmado un acuerdo de colaboración con HBO por cinco años y un valor estimado de 50 millones de dólares que incluye el desarrollo de varias secuelas de la serie.

La primera serie derivada, “House Of The Dragon”, debe estrenarse en 2022 con una historia inspirada en el libro “Fire & Blood” (2018) y que se adentra en la historia de los Targaryen, según adelantó HBO.

De un vistazo

Un fenómeno

“Parece mentira que ya pasó una década desde que el mundo de la televisión y el entretenimiento cambió”, señaló Gustavo Grossman, líder de General Entertainment Networks para Warner América.

Habrá más

La celebración se enmarca en la confirmación de “House Of The Dragon”, serie situada 300 años antes de los eventos de “Game Of Thrones”. HBO ha revelado algunas imágenes.