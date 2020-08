Celia Lora quiere un hijo de Chumel Torres; le preguntó: "¿Qué esperas?"

La hija del vocalista del TRI dejó a un lado las indirectas y a través de Twitter le expuso sus deseos al polémico conductor

MÉXICO.— Celia Lora declaró que se quiere dar una oportunidad en el amor con el influencer Chumel Torres. Es por ello que sin dar previo aviso la hija de Alex Lora publicó una declaración para el polémico Chumel a través de su cuenta de Twitter:

"¿Ya vas a prestar, Chumel Torres?", o me voy a la villa. Piénsalo, tú, yo, suegro rockero y conservador ¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir". escribió la famosa.