Celine Dion preocupa a sus fans con “extrema” delgadez 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cantante Céline Dion está dando de qué hablar por su aspecto físico, algunos cibernautas señalan que la delgadez que muestra en sus fotografías que comparte en redes, ya es “extrema” y “alarmante.”

Comparativo del cambio en el peso de la cantante.

Celine Dion asiste al desfile al desfile de la colección primavera-verano 2019 del diseñador francés Alexandre Vauthier.

Celine Dion y el bailarín español Pepe Muñoz durante el desfile de la colección primavera-verano 2019 de alta costura del diseñador holandés Ronald van der Kemp.

La canadiense fue la invitada estrella de Vauthier en semana de la moda en París, donde desfiló junto a su estilista Pepe Muñoz.

Cuestionan su estado de salud

La cantante de 50 años siempre ha sido esbelta, sin embargo, luce más delgada ahora, lo que ha llevado a los fans a cuestionarla sobre su estado de salud.

Hace unos días, la cantante canadiense fue la invitada estrella de Vauthier en semana de la moda en París, donde desfiló en primera fila junto a su estilista, el exbailarín malagueño Pepe Muñoz, que escogió para la ocasión un minivestido negro y brillante con drapeado en la falda y escote.

En su cuenta de Instagram compartió una instantánea de la experiencia y en varios comentarios se señala su “anormal delgadez.”

Declara estar bien de salud

El portal El Mundo retoma una declaración que Céline Dion dio sobre este tema a The Dan Wootton Interview a través de un podcast, en el que declara estar bien de salud y sentirse más sensual que nunca.

“Todo lo hago pensando en mí y en mis necesidades. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy. Y estoy muy contenta en ese sentido, no tengo por qué dar más explicaciones. Que no se molesten algunos, que no me hagan fotos y me dejen en paz. Si les gusta, ahí estaré, y si no que me dejen tranquila“, explicó.