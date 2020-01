Cesan a la presidenta de los Grammy por mala conducta

La presidenta y consejera delegada de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, abandonará su cargo de forma inmediata por acusaciones de mala conducta cuando faltan nueve días para la gala de entrega de los premios Grammy, el domingo 26 de enero en Los Ángeles, confirmó la institución.

El cese inmediato de la presidenta es una decisión tomada por la junta directiva de la Academia de la Grabación de EE.UU., tras recibir "preocupaciones" sobre su desempeño y una denuncia formal de mala conducta que llevó a realizar dos investigaciones independientes, detalló la organización en un comunicado.

De acuerdo con el escrito, la queja por mala conducta fue interpuesta por una integrante de la institución y como consecuencia se impuesto a Deborah una "salida administrativa" con efecto "inmediato".

"La Junta determinó que esta acción era necesaria para restaurar la confianza de los miembros de la Academia de Grabación, reparar la moral de los empleados de la Academia de Grabación y permitir que se concentre en su misión de servir a todos los creadores de música", explicó el escrito.

"El director de la junta, Harvey Mason Jr., actuará como presidente y director ejecutivo interino hasta que finalice la investigación -añadió-. La junta de la Academia de Grabación tiene el compromiso fomentar un lugar de trabajo, una industria musical y una sociedad segura, diversa e inclusiva".

A días de la gala

La drástica decisión se tomó apenas nueve días antes de que se celebre la gala de entrega de los premios Grammy, considerados entre los reconocimientos más importantes de la música y otorgados por la institución que presidía Deborah.

La ya exdirectora tomó posesión de su cargo hace tan solo cinco meses, el 1 de agosto del año pasado, y se convirtió en la primera mujer al frente de la institución musical que, entre otras actividades, concede los premios Grammy y actúa como punto de encuentro entre los profesionales del sector.

Deborah reemplazó al anterior director, Neil Portnow, quien protagonizó una polémica en 2018 cuando, ante las críticas por la falta de mujeres entre los nominados, insinuó que ellas deberían "hacerse notar más" en la industria.

Nominados en la 62 edición

La 62 edición de los Grammy contará, por segunda vez consecutiva, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias y con la actuación de la española Rosalía, nominada a mejor nuevo artista. La lista de nominados para los Grammy la lidera Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza.

Billie Eilish ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?"), Lana del Rey ("Norman Fucking Rockwell!"), Ariana Grande ("thank u, next"), Bon Iver ("I,I"), H.E.R. ("I Used to Know Her"), Lil Nas X ("7"), Lizzo ("Cuz I Love You") y Vampire Weekend ("Father of the Bride") son los nominados en la categoría de álbum del año.

