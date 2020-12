César Arias, la voz de Albus Dumpleadore en "Harry Potter", fallece a los 79 años

El mundo de doblaje en México y Latinoamérica nuevamente está de luto, en esta ocasión por el fallecimiento del actor César Arias, conocido por dar voz a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Aunque por el momento se desconocen las causas de su partida, las cuales tendrían que ver con complicaciones con una enfermedad que no se mencionó, el gremio del doblaje en México se sumó a las condolencias por la partida de Arias, a los 79 años de edad.

El primero en dar a conocer la noticia fue Lalo Garza, conocido por dar voz a Krilin en la saga de “Dragon Ball Z”, quien recordó a Arias como una persona divertida “siempre profesional y siempre, siempre un gran ser humano”.

Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias