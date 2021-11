César Bono eligió a Octavio Ocaña para interpretar a "Benito" en "Vecinos"

¿Eugenio Derbez o César Bono, quién le dio la oportunidad a Octavio Ocaña "Benito" de triunfar en la pantalla chica?



CIUDAD DE MÉXICO.— Son pocos los que saben que Octavio Ocaña, quien era mayormente conocido como "Benito" por el personaje que interpretó desde temprana edad en la serie de comedia"Vecinos", tuvo la oportunidad de interpretar dicho papel gracias a "preferencia" de César Bono, quien da vida a "Frankie Rivers" (Pancho), el padre de "Benito Rivers".

Fue en el mes de junio, que Octavio Ocaña ofreció una entrevista a EFE en la que contó que César Bono fue quien lo eligió para interpretar a "Benito".

"César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo", dijo con voz entrecortada el histrión que falleció a los 22 años.

Bono se convertiría en su padre ficticio por varios años al interpretar el papel de "Frankie Rivers", un actor frustrado que quiere que su hijo "Benito" (Octavio Ocaña) tenga el éxito que él no tuvo, pero su hijo se rehúsa a seguir los pasos de su "famoso" padre.

Justamente, la frase "¡Qué yo no quiero ser actor!", fue la que hizo famosa al pequeño pelirrojo que regresó siendo un joven adulto a la temporada 11 que es transmitida por el Canal de las Estrellas, los domingos a las 7:30 pm.

Cabe destacar que en aquella entrevista, Ocaña aseguró que para la gente él no era Octavio Ocaña sino "Benito" y aunque durante su carrera artística tuvo la oportunidad de interpretar otros personajes, éste lo marcó hasta sus últimos días.

"Yo ya soy 'Benito', la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho 'Benito'", dijo el actor en dicha entrevista.