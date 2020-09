Chabelo señalado de acosador; se le habría insinuado a conductora

La conductora Alexandra Beffer aseguró que Chabelo le hizo una inapropiada insinuación sexual en una audición.

MÉXICO.— Alexandra Beffer es la actriz y conductora que aseguró que tuvo dos incidentes con el famoso presentador Xavier López “Chabelo”, sin embargo, uno de ellos, involucró una inadecuada insinuación sexual.

Alexandra declaró que cuando era niña, admiraba mucho al conductor del programa “En familia con Chabelo”.

En un ocasión la conductora pudo conocer a su ídolo, pero ese encuentro fue desagradable. Relató que se acercó a “Chabelo” mientras el bebía agua, la reacción del señor fue muy grosera hacia ella.

"Me dijo ‘Pin… escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…", afirmó la conductora.