Chadwick Boseman, Globo de Oro póstumo al mejor actor dramático

LOS ÁNGELES.- Chadwick Boseman, que falleció en 2020 a los 43 años, obtuvo hoy de forma póstuma el Globo de Oro al mejor actor dramático por su trabajo en "Ma Rainey's Black Bottom" (La madre del blues).

En agosto pasado la muerte del actor impactó a sus fans en todo el mundo, ya que mantenía en secreto una pelea de cuatro años con un cáncer de colon.

En la película Boseman, reconocido por "Black Panther", dio vida a un ambicioso trompetista de jazz en la década de 1920.

Su viuda, Simone Ledward Boseman, dio un conmovedor discurso al aceptar el premio entre lágrimas en nombre de su esposo.

Él diría algo hermoso. Algo inspirador. Algo que amplificaría esa pequeña voz dentro de todos nosotros que nos dice que podemos. Que nos dice que sigamos adelante. No tengo sus palabras", agregó.

“Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios”, dijo en la edición 78 ª de los Globos de Oro.

La esposa del actor protagonizó el momento más emocionante de la gala. Lloró desde la primera palabra, una emoción que contagió a Renée Zellweger, la presentadora, y a seguramente a todos los espectadores que estaban siguiendo la premiación.

"No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos".



-Simone Ledward Boseman, al recibir el #GoldenGlobes de su esposo Chadwick Boseman.



"Ma Rainey" fue la última actuación de Boseman en una película.

El Globo de Oro de este domingo fue el mayor premio de su carrera en cine y televisión. Se trató de su primera nominación al Globo de Oro.

Boseman es el primer ganador póstumo afroamericano en la historia de estos premios. Es el cuarto actor afroamericano ganador de la categoría mejor actor en drama después de Forest Whitaker en “The Last King of Scotland”; Denzel Washington en “The Hurricane” y Sidney Poitier en “Lilies in the Field”.

Venció a Riz Ahmed (Sound of Metal); Anthony Hopkins (The Father); Gary Oldman (Mank) y Tahar Rahim (The Mauritanian).